بلينكن: لدينا اهتمام كبير بزيادة التعاون بين دول العالم

قال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على زيادة التعاون بين دول العالم لمواجهة التحديات العالمية.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول بلينكن: "هناك اهتمام كبير بزيادة التعاون بين دول العالم".

.@SecBlinken: There is a premium on cooperation, and the United States has an important role to play in trying to bring countries together to mobilize them in collective action to deal with the challenges that our citizens are facing every single day. pic.twitter.com/UnhFuC3wjn — Department of State (@StateDept) March 2, 2021

وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية لديها دور مهم يفرض عليها أن تحاول جمع دول العالم معا لتوحيد الجهود العالمية في مواجهة التحديات".

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن التحديات التي تواجه شعوب العالم تتجدد كل يوم.

ويواجه العالم العديد من الأزمات التي تتطلب تضافر جهود جميع دوله لمواجهتها، وأبرزها أزمة التغيرات المناخية ومكافحة انتشار الأسلحة النووية وأزمة انتشار الأوبئة المميتة، التي كان آخرها انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وتعد أزمة كورونا من أكبر الأزمات التي سلطت الضوء على أهمية وجود تعاون عالمي خاصة فيما يتعلق بوسائل الوقاية منها والعدالة في توزيع اللقاحات حول العالم.