هجوم مسلح يستهدف سيارة للحرس الثوري جنوب شرقي إيران

أعلن التلفزيون الإيراني عن هجوم مسلح على سيارة تابعة للحرس الثوري كان يستقلها فريق هندسي، في مدينة سراوان في مقاطعة بلوشستان جنوب شرقي إيران.

وصرح محمد هادي مرعشي، نائب حاكم إقليم سيستان بلوشستان للشؤون الأمنية والعسكرية، لوكالة "تسنيم" بأن "زمرة جيش الظلم الإرهابية هاجمت سيارة تقل قوات الوحدة الهندسية غير المسلحة التابعة للحرس الثوري في مدينة سراوان".

وأضاف مرعشي أن "الهجوم المسلح وقع عصر اليوم الثلاثاء في منطقة كشتكان في مدينة سراوان"، مبينا أن "السيارة كانت تقل قوات الوحدة الهندسية غير المسلحة".

ولم يكشف المسؤول عما إن كان الهجوم قد خلف ضحايا أم لا.

وقالت الوكالة إن بعض ناقلي الوقود ومعارضي النظام قاموا بأعمال شغب على حدود سراوان إثر تحريض الزمر الإرهابية وهاجموا المخفر الحدودي ومكتب محافظ المدينة.

وتعتبر إيران تنظيم "جيش العدل" تنظيما إرهابيا وتطلق عليه "جيش الظلم".