تصاعد عمود دخان من بركان سينابونغ في إندونيسيا

نفث بركان سينابونغ، شمالي مقاطعة سومطرة الشمالية في إندونيسيا، عمودًا من الدخان على ارتفاع خمسة كيلومترات، اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لقناة "آسيا نيوز"، يعد هذا أول ثوران بركاني كبير منذ آب / أغسطس 2020. ولم يتم تسجيل إصابات لكن المنطقة المجاورة للجبل كانت مغطاة بالرماد.

واستيقظ البركان بعد توقف دام 400 عام في أواخر أغسطس 2010، وفي عام 2016، تسبب الانفجار البركاني في مقتل سبعة أشخاص على الأقل بسبب إطلاق الغاز السامة.

— The Sun (@TheSun) March 2, 2021

وتعد إندونيسيا أكثر دولة في العالم تضم براكين نشطة، إذ يوجد بها نحو 13 في المئة من إجمالي الجبال البركانية النشطة في العالم، إضافة إلى وقوعها في أكثر المناطق نشاطاً من حيث حركة البراكين والزلازل.