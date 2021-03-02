إسرائيل تتوصل إلى اتفاق مع أمريكا بشأن إيران

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، اليوم الثلاثاء، عن توصل بلاده إلى اتفاق من "وراء الكواليس" مع الولايات المتحدة، يقضي بألا تفاجئ أي من الدولتين الأخرى فيما يتعلق بمفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وقال أشكنازي، خلال اجتماع عقده مع سفراء إسرائيل في آسيا، إن العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "جيدة"، وإنه يناقش الموضوع الإيراني مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وفقًا لما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأوضح أن الهيئة الإسرائيلية المصغرة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن بيني غانتس، ووزير الخارجية، وقادة جهاز الأمن، اتخذت قرارا ببدء حوار مع الإدارة الأمريكية لمناقشة المصالح الإسرائيلية وكيفية التوصل إلى اتفاق يحمي مصالحها والمصالح الإقليمية، ويمنع إيران أن تكون قوة نووية.

وأردف بالقول:

سياستنا هي استنفاد هذا الحوار داخل الغرفة، والتحدث مع الأمريكيين كحلفاء ومن خلال حوار مهني داخلي.

وحول تزايد التهديدات الأمنية للسفارات الإسرائيلية، خاصة بعد وقوع انفجار أمام السفارة الإسرائيلية في نيودلهي قبل شهر، قال أشكنازي إن "الخطر كبير وحقيقي. لا شك أن هناك رغبة إيرانية في إلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية، ولذلك علينا جميعا أن نكون يقظين".

وفي ما يتعلق بتوقيع المزيد من اتفاقيات السلام مع إسرائيل، قال أشكنازي: "لن أتفاجأ إذا توسعت دائرة اتفاقيات التطبيع خلال عام 2021، وسيكون هذا تحدي لنا".