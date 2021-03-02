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    في رسالة واضحة لإيران... إسرائيل تستعجل أمريكا لتسليمها سلاحا مهما

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    طالبت وزارة الدفاع الإسرائيلية الإدارة الأمريكية بالمسارعة بتسليم سلاح الجو الإٍسرائيلي طائرات حديثة للتزود بالوقود جوا، التي جرى الاتفاق عليها بين الجانبين.

    القدس- سبوتنيك. وأفاد محرر الشؤون الأمنية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان بموقع الصحيفة اليوم الثلاثاء، بأن "الطلب يدعو الإدارة الأمريكية لتسليم هذه الطائرات إلى سلاح الجو الإسرائيلي في عام 2023 وذلك قبل الموعد المحدد للتسليم بعامين، هذه الطائرات من نوع "كي سي- 46" الحديثة والتي تدخل الخدمة في سلاح الجو الأمريكي هذا العام".

    واعتبر فيشمان أن الطلب الإسرائيلي "هو إشارة واضحة للإيرانيين حول بناء القوة الاستراتيجية الإسرائيلية".

    وأضاف فيشمان: "إن إسرائيل بصدد إبلاغ وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قريبا بعزمها شراء طائرتين تزويد وقود في الجو".

    وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة الضخمة "كي سي-46" هي طائرة عسكرية من نوع "بوينغ"، وصُممت لنقل المعدات العسكرية وللتزويد بالوقود جوا، تم تطويرها عام 2011 ودخلت الخدمة في سلاح الجو الأمريكي عام 2013.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 7 يناير 2021
    © AP Photo / Emil Salman
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    ومن شأن تزويد سلاح الجو الإٍسرائيلي بهذا النوع من الطائرات، بحسب فيشمان، "منح إسرائيل تفوقا نوعيا في تنفيذ هجمات على نطاق بعيد، حيث يتيح للمقاتلات شن غارات ضد أهداف بعيدة والبقاء مدة أطول في الجو".

    وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ستخرج طائرات تزويد الوقود التي بحوزة سلاح الجو الإسرائيلي من الخدمة خلال السنوات القليلة المقبلة بعد 60 عاما من الطيران.

    وقد صادقت الإدارة الأمريكية على بيع إسرائيل 8 طائرات تزويد وقود في الجو من هذا الطراز، بتكلفة تتراوح ما بين 2.2 و2.4 مليار دولار أمريكي، وتكلفة الطائرات الأربع الأولى التي تعهدت إسرائيل بشرائها أكثر من نصف هذا المبلغ.

    نتنياهو ومحمد بن زايد
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    وتجري مداولات في جهاز الأمن الإسرائيلي من أجل تخصيص ميزانية لشراء طائرتين خامسة وسادسة من هذا الطراز خلال السنتين المقبلتين.

    في ذات السياق، ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل تجري اتصالات مع دول غربية حول إنشاء حلف دفاعي إقليمي مع دول عربية، وأن إسرائيل توجهت بهذا الخصوص إلى كل من السعودية والإمارات والبحرين".

    وأشارت "كان" إلى أن "مسؤولين إسرائيليين التقوا مسؤولين في دول عربية، وذكرت أن لقاء جرى بين وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وكذا إجراء محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد البحريني، ومحادثة هاتفية بين وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، ونظيريه العُماني والإماراتي، إلى جانب محادثات كثيرة تجري من وراء الكواليس".

     وأضافت "كان" أن "تعاونا استخباراتيا يجري حاليا بين إسرائيل وعدد من هذه الدول. لكن هدف الخطوة (الحلف الدفاعي) هو إنشاء طرق أخرى من أجل دفع هذا التعاون".

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, إسرائيل, طلب السلاح, السلاح
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