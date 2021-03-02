خامنئي: لو امتلك الغرب النفط لباعه لنا في زجاجات بأسعار باهظة

هاجم المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، سياسات الدول الغربية المتعلقة بالتعامل مع مصادر الطاقة.

وقال المرشد الأعلى في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "الغرب يحصل على براميل النفط الآن بأسعار منخفضة، ومع ذلك لا يزال يطلب المزيد".

وأضاف قائلا: "لو كانوا يمتلكون النفط، وأردنا أن نشتريه منهم، كانوا سيبيعونه لنا في زجاجات بأسعار مرتفعة، هم يرغبون أن يفعلوا هذا مع الطاقة النووية، ولكن لا، التخصيب هو أحد احتياجاتنا".

The West is taking barrels & barrels of oil now at a low price & yet still making more demands! If they owned the oil & we wanted to buy from them, they would sell it to us in bottles at high prices! They want to do this with nuclear energy. No! Enrichment is one of our needs. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) March 2, 2021

​وأكد المرشد في تغريدة أخرى أن "التخصيب هو أحد احتياجات إيران، التي تحتاجها اليوم وفي المستقبل، وسوف نحصل عليها بعون الله".

وأضاف: "بالتأكيد لن ندع أحد يكره أو يرهب إيران في هذا المسار، إنهم يريدون أن يجبروا إيران على التراجع ولكن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع".

Enrichment is one of Iran’s needs. And that which the country needs today & in the future, we will obtain, with God's help. We definitely won't let anyone coerce or intimidate Iran in this regard. They want to force Iran to back down, but the Islamic Republic won't back down. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) March 2, 2021

وواصل المرشد الإيراني تغريداته، قائلا: "عندما ينفد النفط، سيكون من الشائع استخدام الطاقة النووية لكونها أكثر نقاء وأرخص في الإنتاج".

وأكد أن "التخصيب لا يمكن أن يبدأ في ذلك الوقت، نحن بحاجة إلى أن نبدأ اليوم، الغرب المتغطرس يريد إيران أن تعتمد عليهم في الوقت الذي تحتاج فيه للطاقة النووية".

When oil finishes, it will become common to use nuclear energy that is cleaner & cheaper to produce. Enrichment can't start at that time; we need to start today. The Arrogant West wants Iran to be dependent on them the day it needs nuclear energy. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) March 2, 2021

​وأعلنت إيران، يوم الأحد، تركيب أجهزة جديدة متطورة للطرد المركزي من جيل "آي آر 6" و"آي آر 2" في موقع فوردو النووي، في خطوة حظيت بقلق واهتمام الغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية.