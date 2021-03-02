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    3 أيام من الرعب في مدينة أمريكية... إطلاق الرصاص على العشرات بينهم أطفال

    © AP Photo / Seth Wenig
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    كشفت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات إطلاق الرصاص على 30 شخصا، بينهم 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما، ومقتل 8 آخرين في مدينة شيكاغو خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

    أبلغت إدارة شرطة شيكاغو عن 27 حادث إطلاق نار في جميع أنحاء المدينة من الساعة 6 مساء الجمعة حتى 11:59 مساء يوم الاثنين، عندما أصيب 30 شخصا بالرصاص، وفقا للإحصاءات الرسمية التي نقلتها شبكة "فوكس نيوز".

    انفجار وسط مدينة ناشفيل، الولايات المتحدة الأمريكية 25 ديسمبر 2020
    © AP Photo / Mark Humphrey
    إصابة 3 ضباط شرطة أمريكيين في انفجار مجهول المصدر

    من بين ضحايا أعمال العنف الممتدة، صبي يبلغ من العمر 16 عاما كان يزور صديقا في شقة في منطقة شيكاغو لاون، في الساعة 8:45 مساء، وقالت الشرطة، يوم الجمعة، إن الحادث وقع عندما "بدأ رجلان من أصل لاتيني شجارا لفظيا ثم بدآ في لكم الضحية".

    قالت الشرطة إن الشاب غادر الشقة وركض إلى الشارع، لكن الاثنين طاردوه وأطلقا النار عليه مرات عدة، تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى مستشفى المنطقة ولكن لم يتم إنقاذه.

    استُجوب كلا المشتبهين بهما في وقت لاحق، على الرغم من عدم الإعلان عن التهم. وقال مصدر في الشرطة إن الشاب والمهاجمين "معروفون للشرطة".

    كما قالت الشرطة إن

    أربعة أطفال آخرين أعمارهم 11 و15 و16 و16 عاما أصيبوا أيضا بالرصاص في أربع حوادث منفصلة لكنهم نجوا.

    أصغر الضحايا، وهي فتاة تبلغ من العمر 11 عاما، كانت تجلس في المقعد الخلفي لسيارة متوقفة عند مضخة بمحطة وقود كالوميت حوالي الساعة 10:45 مساء يوم الاثنين عندما أصيبت في وجهها.

    وأوضحت المصادر أن المحققين يعتقدون أنها كانت هدفا غير مقصود لإطلاق نار في نفس المحطة، وتم نقلها إلى مستشفى في المنطقة ومن المتوقع أن تعيش.

    وقالت الشرطة إنه في وقت إطلاق النار على الفتاة، خرج شابا يبلغ من العمر 19 عاما من محطة الوقود عندما فتح أحدهم النار وضربه في الفخذ، مما دفعه إلى الرد بإطلاق النار، ولا يزال مهاجمهما طليقا.

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