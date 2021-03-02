تكساس ترفع قيود كورونا وتفتح مؤسساتها

أعلنت ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، رفع قيود كورونا وإنهاء شرطة الارتداء الإلزامي لأقنعة الوجه.

وقال غريغ أبوت، حاكم الولاية، في تدوينة على "تويتر" إن ولاية تكساس الأمريكية رفعت شرط ارتداء الأقنعة بسبب فيروس كورونا وستعيد فتح جميع المؤسسات.

NEW: Issuing an executive order to lift the mask mandate and open Texas to 100 percent. pic.twitter.com/P4UywmWeuN — Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) March 2, 2021

​وتابع أبوت: "اعتبارا من الأربعاء، يمكن فتح أي عمل من أي نوع بنسبة 100 في المئة"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات وفقا لقرار تنفيذه تم إصداره اليوم، يشمل أي كل الأنشطة في الولاية.

واستطرد: "إلغاء الارتداء الإلزامي لأقنعة الوجه لا يعني إهمال الالتزام بالممارسات الآمنة وإنما يضع التزاما على كل شخص أن يكون حريصا على حماية نفسه وعلى حماية الآخرين".

وتشير تقارير إلى أن ولاية تكساس، التي يبلغ عدد سكانها 28 مليون نسمة سجلت 2.6 مليون إصابة بالفيروس، وتوفي أكثر من 44 ألفا.