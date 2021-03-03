أمريكا تفرض رسوم إغراق على واردات لفائف الألومنيوم من 18 دولة منها البحرين ومصر

أصدرت وزارة التجارة الأمريكية، يوم الثلاثاء، قرارا نهائيا بفرض رسوم على واردات لفائف الألومنيوم من 18 دولة كانت محل تحقيق بشأن مكافحة الإغراق.

وتصل هذه الرسوم إلى 242.8 في المئة على الواردات من ألمانيا و4.83 في المئة على الواردات من البحرين.

وأُعلن عن فرض الرسوم بعد ساعات من تأكيد مجلس الشيوخ ترشيح جينا ريموندو، حاكمة ولاية رود آيلاند لتولي وزارة التجارة.

بدأت قضية مكافحة الإغراق وأخرى خاصة بمكافحة الدعم التعويضي في مارس/آذار 2020 في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتُستخدم لفائف الألمونيوم في أغراض شتى من واجهات المباني ومقطورات الشاحنات إلى لافتات الشوارع.

وتعرضت ألمانيا لأعلى نسبة من رسوم الإغراق، إذ تتراوح من 49.4 إلى 242.8 في المئة. وهي أكبر موردي لفائف الألمونيوم للولايات المتحدة، مع صادرات بلغت 286.6 مليون دولار في 2019، وفقا لرويترز.

أما البحرين، ثاني أكبر مصدري اللفائف للولايات المتحدة بواقع 241.2 مليون دولار، فبلغت نسبة رسوم الإغراق عليها 4.83 في المئة ورسوم مكافحة الدعم 6.44 في المئة.

وأصدرت إدارة التجارة الدولية بوزارة التجارة بيان حقائق يظهر نسب رسوم مكافحة الإغراق والدعم على دول أخرى، منها البرازيل وكرواتيا ومصر واليونان والهند وإندونيسيا وإيطاليا وعمان ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايوان وتركيا.

وستضاف هذه الرسوم إلى أخرى نسبتها عشرة في المئة على معظم واردات الألمونيوم كانت إدارة ترامب قد فرضتها بموجب قانون للأمن القومي.