مقتل 10 متمردين واعتقال ثلاثة خلال قصف للجيش الكولومبي

قال وزير الدفاع الكولومبي دييجو مولانو، يوم الثلاثاء، إن عشرة أعضاء سابقين في حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) قتلوا، فيما اعتقل ثلاثة خلال قصف وقع بإقليم جوافياري في جنوب شرق البلاد.

واستهدف الجيش المقاتلين، الذين يرفضون اتفاق سلام أبرمته الجماعة المتمردة مع الحكومة عام 2016، في بلدة كالامارو، فقا لرويترز.



وقال الوزير عبر تويتر "حيدت قواتنا المسلحة، بمساعدة مكتب الادعاء العام ، 13 عضوا من المنشقين عن حركة فارك بقيادة من يسمى جنتيل دوراتي في قصف بكالامار".

وبات مقاتلو فارك السابقون الذين رفضوا الاتفاق، والذين تصفهم الحكومة "بالمنشقين"، تهديدا أمنيا في البلاد ووُجهت لهم اتهامات بقتل نشطاء في مجال حقوق الإنسان وإنتاج الكوكايين والمشاركة في أنشطة تعدين غير قانونية.

وتقدر مصادر أمنية، أن هناك 2500 مقاتل بين المنشقين عن حركة فارك، التي شهد اتفاقها مع الحكومة نزع نحو 13 ألفا من أعضائها أسلحتهم، وإنهاء الصراع الذي خاضته الحركة على مدى أكثر من خمسة عقود وأودى بحياة 260 ألفا وشرد الملايين.