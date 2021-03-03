زلزال يهز ضواحي مدينة كرمان جنوب شرقي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الأربعاء، بوقوع زلزال في ضواحي مدينة كرمان جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "إرنا" بيان مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، الذي جاء فيه: "وقع زلزال عند الساعة السادسة صباحا، اليوم الأربعاء، الواقع في 3 آذار/مارس 2021".

وأضاف البيان: "حدد المصدر نفسه، مركز زلزال فارياب عند التقاء خطي العرض الشمالي 28:26 والطول الشرقي 56:99 وفي عمق 28 كم عن سطح الارض"، مشيرا إلى أن "أقرب مناطق البلاد من مركز هذا الحادث هي مدينة فارياب التابعة لمحافظة كرمان على بعد 30 كم من مركز المحافظة و48 كم من مدينة "سركز" و62 كم من مدينة "زيارتعلي" بمحافظة هرمزكان".

وفي السياق نفسه، قال حاكم مدينة فارياب، علي نيك نفس، إن "الزلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر الذي ضرب هذه المدينة اليوم الأربعاء، لم يسفر عن أضرار مادية أو بشرية".