شرطة الكابيتول الأمريكية تعلن زيادة الإجراءات الأمنية بسبب "معلومات مقلقة" تلقتها

أعلنت شرطة الكابيتول الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها عززت الإجراءات الأمنية هذا الأسبوع حول مبنى الكابيتول بسبب "معلومات مقلقة" تلقتها.

وقال الكونغرس في بيان على تويتر: "بناءً على المعلومات الاستخباراتية التي لدينا، اتخذت الإدارة خطوات فورية بتعيين موظفين لعدد من الأيام، حتى يوم 4 آذار/ مارس".

​تعمل شرطة الكابيتول أيضًا على زيادة الأمن في ثلاثة مطارات محلية ومحطات قطار العاصمة من أجل ضمان السفر الآمن لأعضاء الكونغرس، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

كما نوقشت شائعات عن هجوم آخر في 4 مارس في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأسبوع الماضي. قال رئيس مجلس الإدارة، النائب آدم سميث من واشنطن، إن فكرة اقتحام الكابيتول مرة أخرى "يتم تداولها عبر الإنترنت بشكل جدي".

في وقت سابق من هذا الشهر أكدت صحيفة "thehill" الأمريكية، أنه سينتشر الآلاف من قوات الحرس الوطني الأمريكي في واشنطن في أوائل مارس/ آذار، وسط مخاوف مما قد يقوم به أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذين لا يزال بعضهم يأمل في عودته إلى منصبه في 4 مارس.