سلطات كوريا الجنوبية تحقق بوفاة شخصين بعد تلقيهما لقاح "أسترازينيكا"

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الأربعاء، أن السلطات المحلية فتحت تحقيقا بشأن وفاة شخصين بعد تلقيهما لقاح "أسترازينيكا" المضاد ل​فيروس كورونا المستجد​.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن أعراضا، منها ارتفاع شديد في درجة الحرارة، ظهرت على مصاب بمرض في الأوعية الدموية بعد تلقيه لقاح "أسترازينيكا".

وأضافت الوكالة أنه نُقل، أمس، إلى ​مستشفى​ أكبر من دار رعاية كان يعالج فيها، لكنه توفي بعد أن ظهرت عليه أعراض تسمم الدم والالتهاب الرئوي.

وأفادت الوكالة بأن المريض الآخر في العقد الخامس من العمر ويعاني من اضطرابات في القلب والسكري وتوفي اليوم بعد تعرضه لعدة نوبات قلبية، وذلك بعد تلقيه اللقاح نفسه قبل يوم.

وأبلغ مسؤول بالمراكز الكورية لمكافحة الأمراض و​الوقاية​ منها بأنها تحقق في سبب الوفاتين.

من جهتها قالت المتحدثة باسم شركة "أسترازينيكا" في سيئول أن الشركة ليس لديها تعليق في الوقت الحالي.