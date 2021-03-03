"شرط واحد"... روحاني يكشف متى تتراجع إيران عن خفض التزاماتها النووية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده ستلتزم بجميع تعهداتها في الاتفاق النووي إذا التزمت جميع الأطراف الأخرى بالاتفاق.

طهران- سبوتنيك. ولفت، خلال اجتماع للحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة اعترفت بأخطاء سابقتها (إدارة ترامب).

وأشار الرئيس الإيراني، بأن بلاده "ستلتزم بجميع تعهداتنا عندما يلتزم جميع الأطراف بذلك".

وأضاف أن "نبرة الحكومة الأمريكية الجديدة تغيرت واعترفت بوجود أخطاء للحكومة السابقة".

وتابع "لم نلمس أي خطوة جادة من الإدارة الأمريكية الجديدة.. وعلى الإدارة الأمريكية الجديدة الإعلان عن أخطاء سياسة الإدارة السابقة وتقديم التعويضات عن خسائرنا".

وأوضح أن "الحكومة الأمريكية لم تخط أي خطوة إيجابية بشأن رفع العقوبات.. وإذا شاهدنا إرادة جدية لرفع العقوبات سنتراجع عن خطوات خفض التزاماتنا النووية فورا".

وتابع "بات واضحا للجميع أننا قادرون على القيام بكل ما نحتاجه في مجال تركيب أجهزة الطرد المركزي".