ظريف: إيران وكوريا الجنوبية تتفقان على آلية استعادة الأرصدة الإيرانية

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، عن "التوصل الى اتفاق مع كوريا الجنوبية حول آلية لاستعادة الأرصدة الإيرانية المحتجزة لدى سيؤول".

وقال ظريف، خلال تقديمه شرحا حول الأرصدة الإيرانية المحتجزة لدى كوريا الجنوبية، إن "وزير الخارجية الكوري دعاه إلى إجراء محادثات حول هذه الأرصدة وجرت المحادثات الاسبوع الماضي، حيث أكد الوزير الكوري بذل كل ما بوسعه لمتابعة الموضوع من أجل التوصل الى النتيجة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأوضح أنه "تم الاتفاق على آلية استعادة هذه الأرصدة، إلا أنه على ما يبدو أن كوريا لم تتخذ تراخيص للأزمة، لذلك تعلن أنها تتابع الموضوع".

وتابع ظريف أن "إیران تری الحصول علی التراخیص من الأمریكان بأنه غیر ضروري، إلا أن الجانب الكوري يعمل على الحصول عليها لتحرير الأرصدة الإيرانية".

وكانت كوريا الجنوبية، أعلنت الشهر الماضي، أن "أي عملية إفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لديها سوف تكون بعد مشاورات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد اتفاق بين طهران وسيؤول على كيفية استخدام الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية والتي تبلغ قرابة 7 مليارات دولار".

فيما أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي، جونغ أوي-يونغ، صدق سيئول في جهود الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، داعيا إيران إلى الإفراج المبكر عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية التي احتجزتها في يناير/كانون الثاني الماضي، وقبطانها الكوري الجنوبي.

وتقدر طهران إجمالي أموالها المحتجزة في الخارج بنحو 100 مليار دولار، منها 35 مليار في بنوك أوروبية.