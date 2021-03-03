تأثيراته خطيره... الكشف عن انخفاض معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية

كشف تقرير، اليوم الأربعاء، عن انخفاض معدل الخصوبة وارتفاع نسبة شيخوخة السكان في كوريا الجنوبية.

وأفاد تقرير للمعهد الكوري للبحوث الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بأن كوريا الجنوبية سجلت أسرع وتيرة في انخفاض معدل الخصوبة وارتفاع شيخوخة السكان من بين 37 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العقود الخمسة الماضية، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأوضح تقرير المعهد أن "معدل الخصوبة انكمش بنسبة 3.1% في المتوسط سنويا لينخفض من 4.53 في عام 1970 إلى 0.98 في عام 2018، وهي أسرع وتيرة في انخفاض معدل الخصوبة من بين الدول الأعضاء للمنظمة".

وأشار التقرير أنه "في الاتجاه السنوي، سجل معدل الخصوبة لكوريا الجنوبية 1.74 في عام 1984، متخلفا عن الولايات المتحدة (1.81)، وبلغ 1.65 في عام 1993، وهو أقل من فرنسا (1.66)، وانخفض إلى 1.31 في عام 2001، متخلفا عن اليابان(1.33)".

وأكد التقرير أنه بذلك تسجل كوريا الجنوبية أسرع وتيرة في شيخوخة السكان من بين الدول الأعضاء.

وجاء في التقرير أن متوسط النمو السنوي لمعدل الشيخوخة في كوريا الجنوبية بلغ 3.3% في الفترة من عام 1970 إلى عام 2018، وهو أعلى معدل في المنظمة.

ولفت إلى أنه "من المتوقع أن تتفوق كوريا الجنوبية على إيطاليا وهي ثالث أكبر معدل شيخوخة في المنظمة، في عام 2036، حيث يزداد عدد السكان المسنين بأسرع وتيرة من اليابان وإيطاليا وإسبانيا التي تضم نسبة عالية من السكان المسنين في المنظمة".

وطالب المعهد بوضع التدابير على المدى المتوسط والطويل استعدادا لمواجهة آثار معدل الخصوبة المنخفض والشيخوخة على إمكانيات النمو والقدرة المالية.

وأشار إلى أنه "بناء على نتائج التحليل حول آثار الخصوبة والشيخوخة على معدل النمو الاقتصادي، كلما انخفض معدل الخصوبة الكلي بمقدار 0.25، تراجع معدل النمو بنسبة 0.9 نقطة مئوية، وأنه كلما ارتفعت نسبة السكان المسنين بمقدار نقطة مئوية واحدة، انخفض معدل النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية".

وأكد أنه لتعزيز إمكانيات النمو، "ينبغي تخفيف لوائح خاصة بأنشطة الشركات وزيادة مرونة سوق العمل، وأيضا من الضروري إعداد نظام قانوني لامتثال الحكومة لالتزامات السلامة المالية استعدادا لضعف القدرة المالية".