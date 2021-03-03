كوريا الجنوبية... توجيه جديد بشأن لقاح استرازينيكا

قال جونغ سيه-غيون، رئيس وزراء كوريا الجنوبية، إنه وجه تعليماته إلى المسؤولين بمراجعة التصديق على تطعيم من تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر بلقاح استرازينيكا.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، عن جونغ سيه-غيون خلال اجتماع يومي للوكالات المعنية بالاستجابة لفيروس كورونا في المجمع الحكومي في سيئول قوله إنه "كُشف عن نتائج بحثية جديدة، تشير إلى أن لقاح أسترازينيكا فعال بالنسبة للفئات كبار السن كذلك".

وأضاف: "تمنع كوريا تلقيح من يبلغون 65 عاما أو أكثر بلقاح أسترزاينيكا، ولكنني أطالب الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بتجميع آراء الخبراء مرة أخرى، بعد أن طرأت تغيرات في السياسات (ذات الصلة) في دول أخرى".

ولفت إلى أن تعليماته قائمة على تصديق فرنسا مؤخرا على استخدام اللقاح مع ممن تراوح أعمارهم ما بين 65 عاما و74 عاما، والمراجعة الألمانية الجارية حاليا على تلقيح من يبلغون 65 عاما أو أكثر باللقاح.

وبحسب الوكالة، بدأت كوريا الجنوبية حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد الجمعة الماضية، فبدأ تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما في دور الرعاية ومستشفيات الرعاية طويلة الأجل بلقاح أسترازينيكا.

وسحبت الحكومة تصريحها باستخدام اللقاح على من تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر، حتى ظهور نتائج الدراسات الإضافية ذات الصلة، في ظل استمرار الجدل حول فعالية اللقاح لكبار السن.

وأصدرت هيئة الصحة العامة البريطانية الاثنين الماضي، نتيجة دراسة واقعية أظهرت أن لقاح أسترازينيكا "فعال إلى حد كبير في تقليل العدوى بكوفيد-19 بين الفئات العمرية الأكبر سنا التي تبلغ 70 عاما أو أكثر".