زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب وسط اليونان

ضرب زلزال، بقوة 5.9 درجة، منطقة ثيساليا في وسط اليونان، وفقا لمعهد الجيوديناميكا التابع للمرصد الوطني لأثينا.

وقعت الضربة في الساعة 12.16 بالتوقيت، وكان مركز الزلزال بالقرب من مدينة الاسونا، على بعد 29 كيلومترا من مدينة لاريسا، أي على بعد 250 كيلومترا شمال غرب أثينا.

​وأكد المرصد اليوناني في بيانه أنه لا توجد معلومات عن الضحايا والأضرار حتى الآن.