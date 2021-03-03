إثيوبيا: لا نعترض على أي معاهدة بين مصر والسودان ما لم توجه ضدنا

قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، اليوم الأربعاء، إن أديس أبابا تؤكد أهمية حل ملف سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وأنها لا تعارض أي اتفاق "مصري- سوداني" ما دام لا يهددها، في تعليق يأتي بعد توقيع الطرفين العربيين معاهدة عسكرية.

وأضاف مفتي في تصريحات لفضائية "سكاي نيوز عربية": "نؤكد على على أهمية حل ملف سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، ونسى إلى حل الأزمة بشكل يرضي الجميع".

وأردف بالقول إن بلاده لا تعترض على أي معاهدة بين مصر والسودان إذا "لم تكن موجهة ضد إثيوبيا"، مضيفا: "نأخذ المخاوف السودانية والمصرية بشأن سد النهضة على محل الجد لذلك نؤكد على أهمية طريق المفاوضات".

يتبع...