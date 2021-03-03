لعقد قمة "نهر النيل" في 2021… اجتماع ثنائي بين موسيفيني والبرهان

أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان والرئيس الأوغندي يوويري موسفيني، مباحثات مشتركة في القصر الرئاسي في مدينة عنتيبي الأوغندية.

جاء ذلك خلال زيارة البرهان إلى أوغندا، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الجانبين تطرقا إلى سبل ترقية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما.

وقال القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة السودان في أوغندا، إن البرهان استعرض خلال جلسة المباحثات جملة من الموضوعات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على إطلاق دعوة لكل الدول المطلة على نهر النيل لعقد قمة سيدعو لها الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني خلال العام الجاري لمناقشة كيفية الاستفادة من نهر النيل.

Met with Gen. Abdel Fattah al-Burhan Chairman of the Transitional Military Council of Sudan.

Our two countries will continue to work towards strengthening our political, trade, economic ties and support the peace process in Sudan. pic.twitter.com/REC13qsaQ2 — Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) March 3, 2021

ووصل البرهان إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، في زيارة تستغرق يوما واحدا، قدم خلالها التهنئة للرئيس يوري موسفيني بفوزه في الانتخابات الرئاسية لدورة رئاسية سادسة.

ونشر الرئيس الأوغندي مقطع فيديو على "تويتر" يرصد لحظة استقباله عبد الفتاح البرهان، مؤكدا أن كلا البلدين يواصلان العمل لتقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارة المشتركة ودعم جهود السلام في السودان.