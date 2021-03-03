الصحة العالمية تتحدث عن إجراء مثير للجدل وتنصح الدول بتجاهله

قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى روسيا، ميليتا فوجنوفيتش، اليوم الأربعاء، إن المنظمة تنصح بعدم طرح جوازات سفر التطعيم في الوقت الحالي، وسط الجدل المتزايد حول هذه الشهادات الرقمية.

موسكو- سبوتنيك. وقالت فوجنوفيتش لقناة "روسيا 24": "منظمة الصحة العالمية توصي في الوقت الحالي بعدم إصدار جوازات سفر كهذه، ولكن بالتأكيد تسير الدول في طريقها الخاص، والجميع يحاول السماح بقدر أكبر من التنقل للسكان".

وتابعت قائلة: "ستتعاون منظمة الصحة العالمية مع جميع البلدان المهتمة، وفي بعض الأحيان ستقدم نقطة توصيتها بشأن ما يجب أن يحتويه جواز السفر هذا".

مع بدء طرح اللقاحات، تستكشف البلدان في جميع أنحاء العالم كيف يمكن لشهادات "كوفيد 19" وجوازات سفر للمحصنين أن تساعد في إعادة فتح الاقتصادات واستئناف السفر بحرية.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الاثنين:

المفوضية تخطط لتقديم اقتراحها التشريعي لما يسمى بالممر الأخضر الرقمي الأسبوع المقبل.

فيما رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن جوازات سفر الفيروس التاجي تنتهك مبدأ التطعيم الطوعي وتتعارض أيضا مع الأعراف الديمقراطية.

في الشهر الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، إن برلين تدرس خيارات لاعتماد "جوازات سفر التطعيم" لتحديد الأشخاص المحصنين ضد "كوفيد 19"، وسط دعوات لإعادة فتح الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية، الشهر الماضي، إن التوثيق والاعتراف المتبادل بالتطعيم أصبح "ذا أهمية قصوى"، لأن نهج الاتحاد الأوروبي سيسهل التطبيقات عبر الحدود لمثل هذه الشهادات بين الدول الأعضاء.

في الإمارات، طور باحثون من جامعة "خليفة"، جواز سفر رقمي قال إنه يمكن أن يساهم في السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ولفتوا إلى أن جواز سفر المناعة الرقمي يمثل وثيقة إلكترونية تشمل بيانات مفصلة عن حامله ونتائج الفحوصات الطبية التي أجراها وفقا لجدول زمني، بصورة تؤكد خلوه من أي فيروس يمكن أن يسبب ضررا لباقي أفراد المجتمع.

ويشمل جواز السفر الرقمي من أظهرت الفحوصات سلبيتهم للفيروسات ومن أخذوا اللقاحات، بحسب موقع جامعة خليفة، الذي أشار إلى أن هذه الوثيقة يمكن أن تصدر على هيئة تطبيق إلكتروني.