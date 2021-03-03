إسرائيل: وضعنا أيدينا على "السفينة المجرمة"

أعلنت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية جيلا غامليل، مساء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل وضعت أيديها على "السفينة المجرمة".

وكانت غامليل تشير إلى سفينة كانت سببا في تلوث 160 كيلومترا من الشواطئ الإسرائيلية بمادة القطران.

وقالت الوزيرة في حسابها على موقع تويتر: "وضعنا أيدينا على السفينة المجرمة. ستصل ذراعنا الطويلة إلى كل من يضر بطبيعتنا وبحرنا وشواطئنا".

שמנו את ידנו על האונייה העבריינית. זרוענו הארוכה תגיע לכל מי שיפגע בטבע, בים ובחופים שלנו. — גילה גמליאל - Gila Gamliel (@GilaGamliel) March 3, 2021

ولم تكشف الوزيرة الإسرائيلية عن هوية السفينة المقصودة، أو في أي ميناء ترسو الآن.

وكانت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية ذكرت، الأحد الماضي، أن فريقا من وزارة حماية البيئة وصل إلى أثينا في اليونان لتفقد سفينة يشتبه في وقوفها وراء تلويث شواطئ إسرائيل.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم إجراء تنسيق مسبق مع السفينة أو مالكها أو من يمثلها، ولكن فقط مع السلطات اليونانية.

وأمس الثلاثاء، قالت الوزيرة غامليل في تغريدة على تويتر: "من المؤكد أن التلوث تم بشكل خبيث- إما أن السفينة قامت بتسريب الزيت عن عمد إلى البحر، أو انسكب الزيت بسبب عطل وكان مالك السفينة قاسيا تجاه الطبيعة ولم ينبه السلطات".

وأضافت: "سنفعل كل ما يلزم وسنصل إلى حيث نحتاج إلى أن نكون في إسرائيل وحول العالم - من أجل تحديد موقع السفينة المسؤولة عن التلوث في شواطئ بلدنا".

הזיהום נעשה בוודאות בזדון - או שהאונייה שפכה בכוונה את השמן לים, או שהשמן נשפך עקב תקלה ובעל האונייה היה חסר חמלה כלפי הטבע ולא התריע לרשויות. אנחנו נעשה הכל, ונגיע לאן שצריך בארץ ובעולם - במטרה לאתר את האונייה האחראית לזיהום בחופי ארצנו. — גילה גמליאל - Gila Gamliel (@GilaGamliel) March 2, 2021

وأخيرا أدى تلوث غامض بمادة القطران يعتقد أنه ناجم عن تسرب نفطي من إحدى السفن العابرة، إلى نفوق العديد من الأحياء البحرية.

وغطى تلوث القطران ما بين 160- 170 كلم من الشواطئ الإسرائيلية بدءا من مستوطنة روش هانيكرا قرب الحدود اللبنانية شمالا وصولا إلى عسقلان جنوبا.

وقبل أيام صادقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص 45 مليون شيكل (نحو 13.5 مليون دولار) لتنظيف الشواطئ من مادة القطران السميكة.