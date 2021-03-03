تل أبيب: توقيع أي اتفاق نووي جديد مع إيران يجب أن يكون "معدلا جذريا"

أكدت تل أبيب أن توقيع أي اتفاق نووي جديد بين الغرب وإيران يجب أن يكون "معدلا جذريا" مقارنة مع الاتفاق السابق.

ونقلت "رويترز" عن وزير الطاقة في إسرائيل يوفال شتاينتز، اليوم الأربعاء، قوله:

"إن أي اتفاق نووي جديد بين الغرب وإيران ينبغي أن يكون "معدلا جذريا" مقارنة مع الاتفاق السابق".

ودعا شتاينتز، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ممارسة "ضغط هائل" على طهران لإجبارها على تغيير سلوكها وتفكيك برنامجها النووي، الذي قال إنه يمكن أن يؤثر أيضا على أوروبا والولايات المتحدة وليس الشرق الأوسط فحسب.

وقال: "تتفق كل دول الشرق الأوسط على أن هذا خطر مدمر ينبغي منعه مسبقا".

وأردف: "إيران لها ظل كبير"، في إشارة إلى تأثير أفعال إيران على جيرانها العراق ولبنان وسوريا واليمن، وفقا لما ذكرته الوكالة.

وأفاد: "إنهم ينتهكون كل التزاماتهم... الاتفاق السابق ليس كافيا بأي حال من الأحوال".

وأضاف شتاينتز أن أي اتفاق مع الغرب في نهاية المطاف بشأن برنامج إيران النووي "يجب أن يكون معدلا جذريا" عن الاتفاق السابق.