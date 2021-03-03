8 جرحى جراء حادث طعن في السويد... والشرطة تعتبره "هجوما إرهابيا"

قالت الشرطة السويدية، مساء اليوم الأربعاء، إن رجلا في العشرينات من عمره هاجم 8 أشخاص "بجسم حاد"، ما أدى إلى إصابة اثنين بجروح خطيرة في مدينة فيتلاندا السويدية.

ونقل المهاجم إلى المستشفى بعدما أطلقت الشرطة النار عليه في ساقه أثناء محاولة اعتقاله، في أعقاب الهجوم الذي وقع في المدينة السويدية الجنوبية بعد ظهر اليوم، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقالت الشرطة في بيان إنها تعاملت في الأصل مع الحادث على أنه "محاولة قتل"، لكنها غيرت هذه الفكرة إلى الاشتباه في أنه "هجوما إرهابيا".

وأشارت الشرطة السويدية إلى قوات الأمن تحقق في الهجوم الآن، باعتباره "جريمة إرهابية" محتملة، لافتة إلى عدم سقوط قتلى في الاعتداء.

يتبع...