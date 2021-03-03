إيطاليا تستعد لتوجيه اتهامات إلى المتطوعين في مجال إنقاذ المهاجرين

قالت مجموعة إغاثة ألمانية كانت تدير قارب إنقاذ للمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط​​، اليوم الأربعاء، إن قضاة إيطاليين سيتهمون 21 فردا وثلاث مجموعات حقوقية بتسهيل الهجرة غير الشرعية من ليبيا.

جاء هذا الإعلان بعد أن قال قضاة في مدينة تراباني في صقلية، إنهم انتهوا من تحقيق استمر 3 سنوات تركز على قارب "يوفينتا"، الذي تديره مجموعة "Jugend Rettet" الألمانية غير الحكومية، بحسب وكالة "رويترز".

لم يعلن القضاة عن النتائج التي توصلوا إليها، لكن طاقم القارب، الذي كان على اطلاع دائم بالتطورات القانونية، قال إنه تم توجيه تهم إليهم ويواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما.

من جانبها قالت محامية المجموعة، فرانشيسكا كانسيلارو، في بيان: "إنقاذ الأرواح ليس جريمة أبدا، وسنثبت أن جميع عمليات طاقم يوفينتا كانت قانونية تماما".

قال المدعون في السابق إنهم يعتقدون أن

أفراد طاقم القارب تواطأوا مع المهربين في عامي 2016 و2017 لتنظيم عمليات نقل المهاجرين في البحر.

جاءت التطورات في تراباني في اليوم الذي حكم فيه قاض في كاتانيا، بضرورة محاكمة 4 أشخاص، بمن فيهم موظفو منظمة أطباء بلا حدود، بسبب اتهامات بأنهم ألقوا بشكل غير قانوني نفايات خطرة في إيطاليا. الموانئ بعد مهمات الإنقاذ.

تدور قضية كاتانيا حول العمليات التي نفذها قاربا "أكواريوس" و"فوس برودينس"، ويقول القضاة إن أفراد الطاقم ألقوا بشكل غير قانوني أطنانا من القمامة في صناديق نفايات المدينة بين عامي 2017 و2018 بعد عودتهم إلى الميناء من رحلات مختلفة.

في قضية ثالثة هذا الأسبوع، اتهم ممثلو الادعاء في صقلية منظمة "مديترانيا" غير الحكومية، بتلقي مدفوعات غير قانونية من شركة الشحن "ميرسك" مقابل التقاط مجموعة من المهاجرين الذين أنقذتهم إحدى سفنهم قبالة ليبيا في أغسطس/ آب الماضي.