لحظة اعتقال منفذ الهجوم المسلح في فيتلاندا السويدية...صور + فيديو

ونقل المهاجم الذي لم تعرف دوافعه بعد إلى المستشفى بعدما أصيب بطلق ناري أطلقته الشرطة على ساقه خلال اعتقاله.

وكانت الشرطة السويدية قالت في بيان، اليوم الأربعاء، إنها تعاملت في الأصل مع الحادث الذي وقع في مدينة فيتلاندا على أنه "محاولة قتل"، لكنها غيرت هذه الفكرة إلى الاشتباه في أنه "هجوم إرهابي".

#Suède : Huit blessés dans une attaque terroriste à #Vetlanda.

Voir le blog de la Tribune de Genève :https://t.co/WAhurZAeZv pic.twitter.com/pcmRppgrM1 — Ptolemee (@ptolemee74) March 3, 2021

🇸🇪 SUÈDE : Huit personnes blessées à l'arme blanche après une attaque terroriste présumée dans la ville de Vetlanda. Un suspect, âgé d'une vingtaine d'années, neutralisé par balle et interpellé (police). pic.twitter.com/be5a2LAUtd — Infos Françaises (@InfosFrancaises) March 3, 2021

وتعتبر أجهزة المخابرات في السويد أن التهديد الإرهابي مرتفع، بعدما استهدفت الدولة الاسكندنافية مرتين بهجمات في السنوات الأخيرة.

في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2010، نفذ رجل عملية انتحارية في وسط ستوكهولم، وقُتل خلال الهجوم وأصيب المارة بجروح طفيفة.

وفي أبريل/ نيسان من عام 2017، هاجم طالب لجوء أوزبكي تم رفضه، المارة في ستوكهولم بشاحنة مسروقة، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص. حُكم عليه بالسجن المؤبد في يونيو/ حزيران عام 2018.