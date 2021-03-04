إيران تعلن عن نجاح المرحلة الأولى من الاختبار البشري للقاحها المحلي

أعلن المسؤول التنفيذي للابحاث السريرية المتعلقة بلقاحات كورونا في إيران، محمد رضا صالحي، أن "نتائج فحوصات المناعة لـ 24 متطوعا باتت جاهزة، وقد أظهرت مقارنة مع توقاعتنا بأنها واعدة جدا".

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات المسؤول بوزارة الصحة الذي قال إنه "بالرغم من هذه النتائج الإيجابية، لكن مازال يتعيّن علينا التريث لأيام أخرى وصولا إلى النتائج القطعية ذات الصلة بالمناعة لدى جميع المتطوعين".

وأضاف صالحي أن "المرحلة الثانية من الاختبار البشري للقاح "كوف إيران بركت"، ستبدأ في غضون الأسبوعين القادمين، مبينا أن هذه المرحة ستتم بالتعاون مع جامعات العلوم الطبية في البلاد".

وأطلقت إيران حملة تطعيمات، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أسبوعين من إعلانها أنه لم تعد لديها مدن يصل فيها مستوى الخطورة إلى اللون "الأحمر". وتعتبر إيران أكثر بلدان الشرق الأوسط تضررا من جائحة كوفيد-19.