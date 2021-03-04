رئيس كوريا الجنوبية مستعد لتلقي لقاح "أسترازينيكا"

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن الرئيس مون جيه إن على استعداد لتلقي لقاح "أسترازينيكا" في المستقبل القريب.

ونقلت وكالة "يونهاب" الرسمية تصريحات المتحدث باسم المكتب الرئاسي كانغ سوك، الذي قال إنه سيتم تحديد جدول زمني لتلقي الرئيس مون اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشار المتحدث كانغ إلى احتمال أن تستضيف بريطانيا قمة مجموعة السبع، وجها لوجه، في شهر يونيو. وتمت دعوة الرئيس مون لحضور القمة.

وأكد مسؤول في المكتب الرئاسي لاحقا أن الرئيس مون، البالغ من العمر 68 عاما، يخطط "عن طيب خاطر لتلقي لقاح أسترازينيكا، حيث أن لقاح فايزر متاح الآن للعاملين في المجال الطبي". تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته.

ولا يزال هناك قلق عام بشأن فعالية وسلامة لقاح "أسترازينيكا"، خاصة عند استخدامه لكبار السن.