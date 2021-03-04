آبي أحمد يوجه رسالة إلى منظمة عالمية بشأن بلاده

وجه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، رسالة إلى منظمة عالمية بشأن ما تقوم به لدعم الإثيوبيين الذين يواجهون ظروفا صعبة.

ونشر آبي أحمد، صورا، على "تويتر"، اليوم الخميس، خلال لقائمه ديفيد بيسلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي.

Grateful to World Food Program @WFP Executive Director David Beasley @WFPChief for consistent constructive engagement and tangible support in addressing humanitarian needs in #Ethiopia. The work of #WFP in the country is commendable and needs to be augmented. pic.twitter.com/Zj0sSiYkdZ — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) March 4, 2021

وعلق: "كل الامتنان للمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي، على عمله الدؤوب ودعمه المتواصل للاحتياجات الإنسانية للإثيوبيين".

وتابع: "ما يقوم به برنامج الغذاء العالمي في إثيوبيا يمثل واقعا يستحق الثناء".

وفي وقت سابق، كشفت تقديرات وكالات الأمم المتحدة الإنسانية أنها تحتاج إلى 200 مليون دولار لتزويد اللاجئين الإثيوبيين في السودان بالمساعدة الفورية، بما في ذلك الغذاء والمأوى.

وتسببت الحرب التي اندلعت في منطقة تيغراي الإثيوبية، قبل أشهر، في موجة نزوح نتج عنها أزمة إنسانية عاني منها نحو 200 ألف شخص، وفقا لتقديرات المنظمة الأممية، إثر اندلاع الحرب.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الشهر الماضي، إن بلاده تمتلك الكثير من الثروات غير المستغلة، مشيرا إلى أن تنميتها يمكن أن توفر حياة كريمة للإثيوبيين في المستقبل.

وكتب على "تويتر": "أرض إثيوبيا مليئة بالفرص العظيمة، التي يمكن توفر الحياة الكريمة للإثيوبيين إذا بدأنا العمل على تنميتها".

Our lands are abundant with great potential to enable decent livelihoods if we work to develop them.

Awash Falls and Lake Beseka are are untapped resources to uplift surrounding communities. pic.twitter.com/EONwcrJOw3 — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) February 13, 2021

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال رئيس وزراء إثيوبيا إن العاملين في الحقول هم الأبطال الذين يعدون الأرض التي تخرج الغذاء للإثيوبيين، مضيفا: "أقود هؤلاء الأبطال الذين يزرعون الأرض التي تطعمنا".

I commend our tireless heroes of the field that toil the lands to feed us. Continued committed engagement to our agricultural and #GreenLegacy goals as a nation is imperative in ensuring food self sufficiency. pic.twitter.com/fVq3OpTr8Q — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) January 27, 2021

وتابع: "سأواصل التزامي بالتفاني من أجل التنمية الزراعة والأهداف الخضراء التي نسعى لتحقيقها حتى نصبح أمة لديها الاكتفاء الذاتي من الغذاء".