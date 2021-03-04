روحاني لوكالة الطاقة الذرية: لا تسمحوا لأحد بأن يخرب علاقاتنا الطيبة

وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني ما وصفها بالنصيحة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن لا تدع أحدا يخرب علاقات إيران الطيبة معها.

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية فقد قال روحاني: أنصح الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن لا تسمح لهم بتخريب العلاقات الطيبة التي تجمعنا.

تصريحات روحاني جاءت خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع الوطنية لوزارة الداخلية اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي بلغت 1000 مشروع تنموي.

وقال روحاني "إن الدول الأوربية التي تدعي الصداقة معنا تسعى هذه الأيام وراء اصدار مشروع قرار ضد إيران في الوكالة"، مؤكدا أنه ينصحهم كذلك اليوم وغداً، بأن لا يفعلوا هذا الأمر.

وأكد الرئيس الإيراني أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست مكاناً للألاعيب السياسية؛ مشددا على خطأ اعتقاد البعض أنهم يستطيعون في هذه الظروف الجديدة إضافة شيء إلى الاتفاق النووي.

وطالب روحاني "الترويكا الاوروبية" بالكف عن محاولاتهم، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "مكان تقني"، قائلا: "دعونا نواصل أعمالنا التقنية مع الوكالة بشكل جيد".

وشدد على أن "الاتفاق النووي نص واتفاق واحد"، مؤكدا أن بلاده لن تتفاوض على شيء جديد في هذا الاتفاق، قائلا: "لقد انتهى الأمر ولا يمكن إنقاص شيء منه أو الزيادة عليه".

وجدد روحاني التاكيد على، أن "أنشطة ايران النووية سلمية مائة في المائة" قائلا: "نريد أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبتها بشكل مريح".

ودعا الرئيس الإيراني إلى عدم تفويت الفرص، قائلا: أدعو الذين يدعون بأنهم يريدون حل المشاكل عبر الدبلوماسية، إلى عدم تفويت الفرص" مؤكدا أنه إذا حدث أي تأخير فإن المسئولة هي أمريكا وليست إيران.

وطالب روحاني برفع الحظر لتبدأ الدبلوماسية عملها على حد قوله، مؤكدا أن بلاده سبق وأن أعلنت استعدادها للعودة إلى تعهداتها فور الغاء الحظر.