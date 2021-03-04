مقتل وجرح العشرات من قوات الأمن الأفغانية بعد استهداف إرهابي طال ولايات مختلفة

أكدت الشرطة الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل 9 من عناصرها في هجوم لحركة طالبان على نقطة تفتيش أمنية في ولاية قندوز شمالي البلاد.

وأوضح مصدر أمني بالشرطة المحلية في ولاية قندوز، في تصريح لوكالة سبوتنيك، أن الهجوم تم هذا الصباح وأسفر عن مقتل 9 من عناصر الشرطة.

وفي السياق نفسه، أعلنت وكالة "تولو نيوز" الأفغانية، اليوم الخميس، عن عمليات إرهابية أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص في مختلف الولايات الأفغانية.

وبحسب الوكالة، قتل 7 من أفراد الشرطة وأصيب أخرين خلال هجوم لمسلحين تابعين لطالبان الإرهابية في ولاية ننغاهر.