خطة صينية لتطعيم 560 مليون شخص ضد كورونا... فيديو

تخطط الصين لتطعيم 40 في المئة من مواطنيها بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد بحلول شهر يونيو/ حزيران المقبل، وذلك ضمن جهودها لمكافحة الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الخطة الصينية تواجه تحديات كبيرة تتمثل في آلية تسمح بالوصول نحو 560 مليون شخص متلقٍّ للتطعيم.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من حملة التطعيم التي تشهدها الصين، بأحد مراكز التطعيم الكبرى في العاصمة بكين.

ولفتت الصحيفة إلى أن طوابير الصينيين تتوافد إلى مركز التطعيم الضخم لأخذ جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ضمن الحملة المجانية الضخمة التي انطلقت في فبراير/ شباط الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن متوسط الزمن الذي يقضيه كل شخص حتى يدخل المركز يصل إلى نحو ساعة، مشيرة إلى أنه يقوم بتسجيل نفسه بعد ذلك والجلوس مع الطبيب للاستفسار عن أي أعراض صحية لديه قبل أن يأخذ اللقاح.

China plans to vaccinate 40 per cent of its population by June 2021, despite the huge challenges of a programme that will need to reach 560 million people. pic.twitter.com/DPu4YjTP7Q — SCMP News (@SCMPNews) March 4, 2021

وتابعت: "بعد أخذ اللقاح يذهب الشخص لمكان مخصص للاستراحة ويظل فيه 30 دقيقة للتأكد من عدم تعرضه لأي مضاعفات قبل أن يغادر المكان".

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) تجاوز 115 مليون مصاب، بينهم أكثر من 2.5 حالة وفاة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.