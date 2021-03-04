مئات المليارات... روحاني يكشف حجم الخسائر التي ألحقتها أمريكا ببلاده

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست مكانا للألاعيب السياسية، بما يلزم على البعض أن لا يعتقدوا بأنهم يستطيعون في هذه الظروف الجديدة إضافة شيء إلى الاتفاق النووي.

وأكد روحاني "أن الدول الأوروبية التي تدعي الصداقة معنا تسعى هذه الأيام وراء إصدار مشروع قرار ضد إيران في الوكالة، اليوم وغدا، وأنني أنصحهم بأن لا يفعلوا هذا الأمر".

وبحسب ما نقلته وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، فإن تصريحات روحاني جاءت خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع الوطنية لوزارة الداخلية، اليوم، التي نصح خلالها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن "لا تسمح لهم بتخريب العلاقات الطيبة التي تجمعنا".

وطالب "الترويكا الأوروبية" بالكف عن هذا الأمر، منوها إلى أن "الوكالة مكان تقني، لذا دعونا نواصل أعمالنا التقنية مع الوكالة بشكل جيد".

وتابع الرئيس الإيراني:

الاتفاق النووي نص واتفاق واحد، لن نتفاوض على شيء جديد في هذا الاتفاق، لقد انتهى الأمر ولا يمكن إنقاص شيء منه أو الزيادة عليه. وأنشطة إيران النووية سلمية مائة في المائة، إننا نريد أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبتها بشكل مريح.

وكشف روحاني حجم الخسائر التي ألحقتها أمريكا ببلاده، والتي قدرها بما يزيد عن 200 مليار دولار بشكل مباشر، مضيفا:

إنني أدعو الذين يدعون بأنهم يريدون حل المشاكل عبر الدبلوماسية، إلى عدم تفويت الفرص، أقولها صراحة إن إتلاف الوقت ليس في صالح أحد أبدا، وإن حصل تأخير فإن المسؤول المباشر هو أمريكا وليست إيران.