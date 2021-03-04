إيران توجه رسالة قوية إلى إسرائيل: سنرد إذا اقتضت الضرورة

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن الكيان الصهيوني له مخططات خطيرة في المنطقة وإيران سترد إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، أن خطيب زادة وصف اتهامات إسرائيل لإيران باستهداف سفينة الشحن التابعة لبلادها في بحر عمان، بأنها "لا شرعية"، والردود الإيرانية كانت واضحة والرد على التهديدات الإسرائيلية يكون بشكل معلن.

وقال خطيب زادة:

لا علاقة لإيران بهذه الاتهامات ولكن الكيان الصهيوني له مخططات خطيرة في المنطقة وإيران سترد إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وبشان الهجوم على القواعد الأمريكية في العراق، أوضح أن أمريكا اخترقت السيادة العراقية وأن بغداد هي التي تقرر من قام بالهجمات على أراضيها وليس واشنطن، مشيرا إلى أن الحشد الشعبي باعتباره هيئة رسمية أصدر بيانا بانتهاك أمريكا سيادة العراق.

وأشار خطيب زادة إلى مطالبة إيران، العراق، بالبحث عمن يقوم بهذه العمليات، مشددا على أن "هذه العمليات تتم بشكل خاص وفي فترة زمنية بعينها، ولذلك فإنها مشبوهة، وهناك إشارات لأصابع خارجية كالكيان الصهيوني".

وحول حلف دفاعي إقليمي يجمع إسرائيل ودول عربية لمواجهة بلاده، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أنه "من الطبيعي أن يقوم الكيان الصهيوني بكل مجهوداته كي يتم تناسي القضية الفلسطينية".

وشدد على أن القضية الفلسطينية هي الأولى بالنسبة للعالم الإسلامي، ولا يمكن تناسيها رغم كل الجهود الصهيونية، فهذه المبادرات تسعى من خلالها إسرائيل لكسب الشرعية، ولكن إيران ترصد مصدر التهديدات وتقوم بمبادرات وفقا لأمنها الوطني والسلام الإقليمي، وقد أثبتت أنها جادة في هذا المجال.