زلزال تفوق قوته 7 درجات يضرب سواحل نيوزلندا وتوقعات بحدوث تسونامي كارثي

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة شرقي السواحل النيوزلندية، وتحذر مراكز الرصد العالمية من حدوث تسونامي مدمر في الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ.

وبحسب منشور "الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ" على "تويتر" فقد ضرب الزلزال السواحل المحاذية للجزيرة من جهة الشمال الشرقي بقوة وصلت لـ 7.3 درجة على مقياس ريختر.

We are assessing whether the M7.3 EAST OF THE NORTH ISLAND NEW ZEALAND earthquake at 2021-03-05 2:27 AM has created a tsunami that could affect New Zealand. We will provide an update as soon as the initial assessment has been completed. — National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021

وأشارت الوكالة إلى أن الزلزال ضرب منطقة بالقرب من تي أرورا، حيث يعتبر من الزلازل من الدرجة "الكبيرة" التي تحدث حوالي 18 مرة سنويا.