مستشار الرئيس الروسي بشأن المناخ يبحث مع المبعوث الأمريكي تنفيذ اتفاقية باريس

بحث مستشار الرئيس الروسي، والمبعوث الخاص لرئيس الدولة المعني بقضايا المناخ، رسلان إيدلغيريف، اليوم الخميس، مع الممثل الخاص للرئيس الأمريكي المعني بقضايا المناخ، جون كيري، تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين، الذي نشر على موقعه الإلكتروني:

"خلال الحوار، بحث الطرفان مجموعة واسعة من مسائل تنفيذ اتفاق باريس بشأن المناخ ، بما في ذلك وجوانبه الاقتصادية. وشدد الطرفان على أهمية اتباع نهج متوازن وغير مسيَّس في هذا الموضوع. وترى روسيا أنه من المهم ضمان الاعتراف الدولي بأنشطة المشاريع في قطاع الغابات في إطار قواعد تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية، كما تؤيد إدراج الطاقة النووية ضمن مصادر الطاقة منخفضة الكربون".

وفي الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي مجدداً، تمسكه بمبادئ اتفاق باريس، مشيراً إلى أنه لا يشارك أفكار إنشاء أي صيغ تفاوض موازية.

واختتم الكرملين بيانه، أن إيدلغيريف وكيري "شددا على أهمية اعتبار منطقة القطب الشمالي منطقة لتطبيق الجهود المشتركة لروسيا والولايات المتحدة في مجال مكافحة تغير المناخ". واتفق الطرفان على مواصلة حوار الخبراء والسياسيين حول قضايا المناخ "الذي لا يلبي مصالح روسيا والولايات المتحدة فحسب، بل والمجتمع الدولي بأسره".