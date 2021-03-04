هل الحصول على لقاح كورونا في نهار رمضان يُفطر؟

كشف مفتي الأردن، الشيخ عبد الكريم الخصاونة، حكم الحصول على لقاح كورونا المستجد في نهار رمضان.

ونقل موقع "عمون" عن الخصاونة، اليوم الخميس، قوله إن: لقاح كورونا مثله مثل أي لقاح يؤخذ بالعضل لا يفطر الصائم في شهر رمضان المبارك.

وأضاف قائلا: لكن في حال تعرض من أخذ اللقاح لأعراض جانبية مثل ارتفاع درجة الحرارة، وقام بأخذ الدواء وأفطر فعليه قضاء ذلك اليوم التزاما بالنص القرآني "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ".

وحذر مفتي المملكة من إقامة تجمعات في شهر رمضان، مؤكدا أنها غير جائزة إذا كانت على خلاف القانون أو ترتب عليها ضرر.

وأشار مفتي الأردن إلى أن التجمعات في المناسبات الاجتماعية ونتيجة الوباء قد انخفضت بصورة كبيرة في بلاده.

ودعا إلى أخذ الحذر والالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى الحفاظ على صحة الناس وسلامتهم. كما دعا الخصاونة إلى الالتزام بالتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثلما حدث العام الماضي.