أمريكا تتعهد بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في إثيوبيا

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تحث على انسحاب سريع للقوات الإريترية من الصراع في منطقة تيغراي الإثيوبية.

الأمم المتحدة- سبوتنيك. في وقت سابق من اليوم، اجتمع مجلس الأمن الدولي، برئاسة الولايات المتحدة خلف أبواب مغلقة لمعالجة الأزمة الإنسانية في المنطقة المحاصرة.

وقالت توماس غرينفيلد: "نحث الحكومة الإثيوبية على إنهاء فوري للقتال في تيغراي. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن الانسحاب الفوري للقوات الإريترية وقوات أمهرة من تيغراي هي خطوات أساسية".

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى انسحاب القوات الإريترية من تيغراي، بحسب المتحدث باسمه ستيفان دوغاريك.

وأضافت توماس غرينفيلد: "نحن ملتزمون بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات من جميع الأطراف، ونحن ملتزمون بمعالجة الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان والمساعدة في حلها".

اندلع القتال في إقليم تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن اتهمت الحكومة الإثيوبية الحزب الحاكم المحلي - جبهة تحرير تيغراي الشعبية - بمهاجمة قاعدة عسكرية إقليمية لاختطاف الأسلحة وتسليح الميليشيات المناهضة للحكومة.