بايدن يهنئ "ناسا" بالبداية الناجحة لمهمة مسبار "بيرسفيرانس" إلى المريخ

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، تهنئته إلى وكالة "ناسا" الفضائية بالبداية الناجحة لمهمة مسبار "بيرسفيرانس" على سطح المريخ.

موسكو - سبوتنيك. قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن اتصل بفريق ناسا لتهنئة بنجاح مهمة المركبة الجوالة على سطح المريخ.

وأضاف بايدن: "لقد كان عملاً رائعاً، يمكننا إنزال مركبة على سطح المريخ، ويمكننا لتغلب على الوباء، ولا يوجد أي أمر لا يمكن لبلدنا فعله بالعلم والأمل والرؤية".

ونفذ مسبار "بيرسفيرانس" هبوطا ناجحا في فوهة جيزيرو على سطح المريخ يوم 18 شباط/ فبراير، في ختام رحلة استمرت منذ تموز/ يوليو الماضي.

وتلقت "ناسا" أول صور من المسبار التي أرسلها من على سطح المريخ، وأكدت عدم تضرره أثناء الهبوط.