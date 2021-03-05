"بعد انتصارها على الفقر المدقع".. الصين تخصص 24 مليار دولار لمواصلة مكافحة الفقر في البلاد

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الجمعة، أنها ستخصص 156.1 مليار يوان (24.05 مليار دولار) في عام 2021 لتطوير البرامج الاجتماعية لمكافحة الفقر.

بكين-سبوتنيك. وجاء في نص مشروع الميزانية:"سنواصل جهودنا للقضاء على الفقر من خلال تنشيط المناطق الريفية. وستتبرع الحكومة المركزية الصينية بـ156.1 مليار يوان (24.05 مليار دولار) لصندوق النهضة الريفية (صندوق القضاء على الفقر سابقا)".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المبلغ يزيد بمقدار 10 مليارات يوان أي مايقارب (1.544 مليار دولار) عن العام الماضي.

الرئيس الصيني شي جين بينغ، أعلن في 25 شباط/ فبراير الماضي، أن بلاده انتصرت بشكل كامل على الفقر المدقع، مشيرا إلى أنها استثمرت في مكافحة الفقر على مدار السنوات الثماني الماضية ما يعادل نحو 246 مليار دولار، كما أكد انه تم انتشال ما يقرب من 100 مليون شخص من خط الفقر في البلاد، وبالتالي حققت الصين هدف الأمم المتحدة المتمثل في القضاء على الفقر.