وزير الخارجية الأوكراني: سنسمح لمواطيننا باكتساب جنسية ثانية باستثناء الروسية

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن أوكرانيا تخطط السماح للمواطنين بحمل الجنسية الثانية، بما في ذلك لدول الاتحاد الأوروبي، باستثناء الجنسية الروسية.

وقال الوزير اليوم الجمعة: "بالنسبة للجنسية المزدوجة، أنا مؤيد لهذه الفكرة، ونحن نعمل إلى جانب النواب على إجراء تغييرات تشريعية بهذا الشأن. لكن سنستثني دولة واحدة، دولة معتدية ولا يمكن حتى الحديث عن جنسية مزدوجة معها ... نخطط للسماح بالجنسية المزدوجة مع دول الاتحاد الأوروبي... مع جميع دول العالم، مع دول العالم الصديقة لنا والتي لا تشكل أي خطر علينا".

وفقًا لدستور أوكرانيا، يمكن أن يكون للمواطن جنسية واحدة فقط.

في وقت سابق، أصدر مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا تعليمات إلى مجلس الوزراء لوضع مشروع قانون في غضون شهرين من شأنه أن يحل مشكلة الجنسية المزدوجة. وضع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي قرار مجلس الأمن القومي حيز التنفيذ.