الصحة العالمية تقييم خطط الاتحاد الأوروبي لإصدار جوازات سفر التطعيم

أعرب رئيس الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، عن قلقه إزاء خطط المفوضية الأوروبية إصدار جوازات سفر التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال كلوج في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية اليوم الجمعة: "هذا أمر لا مفر منه. لكن هذه ليست توصيات منظمة الصحة العالمية".

وأضاف بقوله: "يجب أن نجمع الحقائق العلمية مع الدوافع السياسية. نحن كمنظمة، ننطلق من الحقائق العلمية والتي نعتبرها أساس لنا. لكننا نفهم أن الحكومات تنطلق من الدوافع السياسية. وهذا يثير مخاوف جدية".

وأضاف كلوج قائلا: "لا نعرف إلى متى تستمر المناعة بعد التطعيم ضد فيروس كورونا.. التطعيم يقي من الأعراض الخطيرة ولكن ليس بالضرورة أن يقي من العدوى".

في وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية ستقدم اقتراحا في آذار/ مارس بشأن إنشاء جواز سفر التطعيم على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وذكرت في مؤتمر عبر الفيديو مع مشرعين ألمان محافظين: "فيما يتعلق بالسؤال عن الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه جواز السفر الرقمي الأخضر: سنقدم اقتراحا تشريعيا في مارس".