الحرس الثوري يحبط محاولة اختطاف طائرة ركاب من إيران إلى دولة خليجية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، تمكنه يوم أمس الخميس، من إحباط محاولة اختطاف طائرة ركاب كانت متوجهة من مدينة الأهواز إلى مدينة مشهد، واعتقال منفذ العملية.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان للحرس الثوري نشره اليوم الجمعة: "تم إحباط محاولة خطف طائرة ركاب كانت في رحلة من مدينة الأهواز إلى مدينة مشهد ليل أمس".

أعلن #الحرس_الثوري_الإيراني، عن إحباط "مؤامرة اختطاف" طائرة كانت تحلق بين مدينتي الأهواز ومشهد الليلة الماضية. وذكر بيان للحرس الثوري أن الخاطف كان ينوي إنزال الطائرة في مطار إحدى الدول الخليجية المجاورة لإيران. — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) March 5, 2021

وأوضح البيان "المعلومات الأولية تفيد أن الخاطفين كانوا يعتزمون التوجه والهبوط في مطار إحدى دول الخليج"، وأنه "تم اعتقال الشخص المنفذ للعملية وتنفيذ هبوط اضطراري للطائرة في مدينة أصفهان".