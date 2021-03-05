كييف تأمل في الانضمام إلى الناتو في القريب العاجل

أعرب أندريه يرماك، مساعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عن أمل بلاده في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأسرع وقت ممكن.

ووفقا لوسائل إعلام أوكرانية، قال يرماك، خلال اجتماع مع أعضاء مركز السياسة الأوروبية: "برأينا أن حصول أوكرانيا، في شهر يونيو الماضي، على وضع شريك في الناتو مع قدرات معززة، أوصلنا إلى مستوى جديد تمامًا من التعاون في مجال الدفاع والأمن... لكننا نأمل بشدة أن تكون عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو بأسرع ما يمكن".

وبحسب يرماك فإن :"أوكرانيا تستحق أن تصبح جزءًا من عائلة الناتو".

في وقت سابق، قال زيلينسكي إن الهدف الأساسي لأوكرانيا هو الحصول على خطة عمل لعضوية الناتو.

كما شكر زيلينسكي الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، والذي أكد أن أبواب الحلف مفتوحة أمام أوكرانيا.