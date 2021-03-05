وقوع أكثر من مائة زلزال على الأرض في يوم واحد

تم تسجيل أكثر من مائة زلزال وهزات ارتدادية على كوكب الأرض خلال اليوم الماضي.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي (USGS)، فإنه بالإضافة إلى الزلازل التي بلغت قوتها من 7.3 إلى 8.1، والتي حدثت قبالة سواحل نيوزيلندا، لوحظت أيضا هزات متفاوتة القوة في إسبانيا والصين واليابان واليونان وغرب تركيا وأيسلندا ونيكاراغوا ونيوزيلندا ودول أخرى، حسبما ذكرت قناة "زفيزدا" الروسية.

وتم تسجيل زلزال قوي بلغت قوته 8.1 على مقياس ريختر في الليلة السابقة قبالة سواحل نيوزيلندا. وكان مركز الهزات الأرضية يقع على بعد أكثر من 1.1 ألف كيلومتر من أقرب مدينة واكاتانا في الجزيرة الشمالية.

وتم الإعلان عن تهديد كارثة طبيعية بموجات يصل ارتفاعها إلى متر في عدد من دول المحيط الهادئ.

كما دعت السلطات في بيرو وتشيلي وفرنسا ونيوزيلندا السكان الذين يعيشون بالقرب من الساحل إلى الإخلاء بسبب خطر حدوث تسونامي. ولكن بعد مرور بضع ساعات، سُمح للأشخاص بالعودة إلى منازلهم.