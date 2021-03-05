المستشار النمساوي: استخدام "سبوتنيك V" مرتبط بموافقة وكالة الأدوية الأوروبية

أعلن المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، اليوم الجمعة، أن استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا، في النمسا، سيكون ممكنا إذا حصل على موافقة من وكالة الأدوية الأوروبية.

موسكو- سبوتنيك. وقال كورتس، خلال مؤتمر صحفي، إن "المفاوضات جارية مع مصنعي اللقاحات من روسيا والصين"، مشدداً على أن الأمر لا يتعلق بقضايا جيوسياسية.

وأضاف: "الأمر الحاسم هو ما إذا كان "سبوتنيك V"سيحصل على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية".

وأوضح كورتس، بما أن الاتحاد الأوروبي لم يحجز اللقاح الروسي، فإن مسألة شرائه من قبل النمسا "دون جدوى".

وأشار المستشار النمساوي إلى أن لقاح الشركة البريطانية السويدية "أسترازينيكا" ينصح به الآن في النمسا، بما في ذلك وتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا؛ مضيفاً: "حماية المسنين هي أولويتنا المطلقة".

هذا وأعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أمس الخميس، أن وكالة الأدوية الأوروبية بدأت بدراسة ملف تسجيل اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V"، للتأكد من مطابقة اللقاح مع معايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالفعالية والسلامة والجودة.