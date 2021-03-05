أيرلندا... ولادة أطفال متوفين من أمهات مصابات بفيروس كورونا

بدأت السلطات الأيرلندية تحقيقات في حوادث ولادة أطفال متوفين من أمهات أصبن بفيروس كورونا أثناء الحمل.

ووفقا لقناة "يورونيوز" التلفزيونية أكد كبير أطباء أيرلندا بالإنابة رونان جلين، تسجيل أربع حالات من هذا القبيل، موضحا أن جميع النساء اللواتي أنجبن أطفالاً متوفين، كن مصابات بفيروس كورونا.

وبحسب جلين، أظهرت الفحوصات الطبية أن سبب الوفاة هو تأثر المشيمة بفيروس كورونا، مرحجا أن حالات الوفاة قد تكون مرتبطة بمرض يسمى Covid placentis.

وقال الطبيب: "سيتم إجراء مزيد من البحث قبل تأكيد نتائج الاختبار".

وشهدت أيرلندا مثل معظم دول أوروبا زيادة مطردة في الإصابات منذ نهاية تموز / يوليو وشددت القيود نتيجة لذلك وشملت القيود حظر تناول الطعام في جميع الصالات المغلقة بالمطاعم ومعظم الرحلات من وإلى العاصمة دبلن.