"التحدي الأكبر"... العالم قد يفقد ثاني أهم مورد بعد الماء

أشارت وسائل إعلام نقلا عن خطاب لعلماء المناخ خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها مؤسسة تشاتام هاوس للأبحاث، إلى التحدي الأكبر الذي تواجهه البشرية في القرن الحادي والعشرين.

أوضح باسكال بيدوزي، عالم المناخ في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بحسب ما نقلت شبكة "CNBC"، أنه لا داعي للذعر، ولكن يجب تغيير مفهوم الرمال، أحد أهم المواد الخام في العالم وأقلها قيمة.

وشدد بيدوزي على أن الناس يعتقدون أن الرمال في كل مكان. ومع ذلك، نحن الآن بحاجة إلى الانتباه إلى ما قد يحدث في العقود المقبلة، وإلا فستكون هناك انقطاعات في توريد هذا المورد.

وأوضح عالم المناخ أنه من المستحيل تتبع استخدامه العالمي بدقة، بشكل غير مباشر فقط، من خلال تقييم العلاقة بين استخدام الرمل والأسمنت.

"CNBC" أشارت في تقريرها إلى أن المعدل العالمي لاستخدام هذا المورد قد تضاعف 3 مرات خلال العقدين الماضيين نتيجة للتوسع الحضري السريع. ومع ذلك، على الرغم من انتشارها الظاهر في كل مكان، ليست كل الرمال مناسبة للبناء. على سبيل المثال، حبات الرمل الصحراوية ناعمة جدًا ومستديرة. في الوقت نفسه، تكون الرمال من قاع البحر أو الساحل أو من المحاجر والأنهار أكثر زاوية، مما يسمح لها بالالتصاق جيدًا ببعضها البعض.

ونوهت لويز غالاغر، رئيسة القيادة البيئية لمبادرة مراقبة الرمال العالمية، إلى أن المشاكل المرتبطة بها تحتاج إلى معالجة.