الصومال...حركة "الشباب" تقتحم سجنا وتقتل 7 حراس

قتل 7 جنود على الأقل في اقتحام مسلحين تابعين للحركة سجنًا في إقليم بلاد بنط الذي يتمتع بالحكم الذاتي في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن حركة الشباب حررت 400 سجين كثير منهم أعضاء فيها خلال هجومها على السجن الرئيسي في بوصاصو، كبرى مدن بلاد بنط، اليوم الجمعة، فيما لم تؤكد السلطات العدد.

وقال محمد عبدي، أحد حراس السجن: "هاجمنا رجال مدججون بالسلاح الليلة الماضية من عدة اتجاهات. قاومنا لكنهم في النهاية دخلوا السجن المركزي بالقوة مستخدمين الانفجارات، حرروا السجناء وأخذوا معظمهم"، مضيفا أنها "كانت معركة شرسة.. وأنا أقاتل في الداخل خسرنا خمسة جنود".

وقال الحارس إن جنديين آخرين أرسلا لتعزيز حراس السجن قُتلا قي سيارتهما وتم إضرام النار في السيارة.

وأكدت حركة الشباب أن مقاتليها نفذوا الهجوم، وقالت إنهم حرروا 400 سجين، وغالبا ما تبالغ الحركة في النجاح الذي تحققه مثل هذه الهجمات.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم الحركة للعمليات العسكرية: "من بين السجناء رجال ونساء كانوا أعضاء في الشباب وكانوا في السجن منذ أكثر من عشر سنوات".