بابا الفاتيكان يطالب المجتمع الدولي بدور حاسم لتعزيز السلام في الشرق الأوسط

طالب بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بأن يقوم بدور حاسم في تعزيز السلام في العراق وكل الشرق الأوسط .

بغداد – سبوتنيك. وقال البابا، في كلمة له من قصر بغداد، "على مدى العقود الماضية، عانى العراق من كوارث الحروب وآفة الإرهاب، ومن صراعات جلبت الموت والدمار، ولا يسعني إلا أن أذكر الإيزيديين، الضحايا الأبرياء للهجمة عديمة الإنسانية، فقد تعرضوا للاضطهاد والقتل بسبب انتمائهم الديني، وتعرضت هويتهم وبقاؤهم نفسه للخطر".

وتابع "فلتصمت الأسلحة ولنضع حدا لانتشارها هنا وفي كل مكان"، مطالبا المجتمع الدولي بأن "يقوم بدور حاسم في تعزيز السلام في العراق وكل الشرق الأوسط".

وأضاف: "إن التحديات المتزايدة تدعو الأسرة البشرية بأكملها في التعاون على نطاق عالمي لمواجهة عدم المساواة في مجال الاقتصاد، والتوترات الإقليمية التي تهدد استقرار هذه البلدان، علينا أن نتطلع إلى ما يوحدنا".